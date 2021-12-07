В Одесі горів будинок-пам'ятка архітектури: загинув власник будівлі (фото)

Рятувальникам довелося евакуйовувати людей з сусідніх квартир

Що стало причиною інциденту наразі не відомо/Колаж: Сьогодні

У центрі Одеси сталася пожежа в житловому будинку-пам'ятці архітектури. Внаслідок інциденту загинув чоловік.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

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Деталі інциденту

Загоряння сталося о 15:28 на третьому поверсі у будинку, що розташований за вулицею Мала Арнаутська, 45. Внаслідок пожежі загинув чоловік, попередньо — власник будівлі.

Пожежа сталася на третьому поверсі будинку/Фото: ДСНС в Одеській області

Пожежа забрала життя власника будівлі, в якій сталося загоряння/Фото: ДСНС в Одеській області

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Ліквідація пожежі

О 16:08 загоряння локалізували на площі 40 м². Гасіння пожежі ускладнювало значне захаращення квартири різним мотлохом. З будинку евакуювали трьох людей та одну домашню тваринку. Пожежу ліквідували о 16:32. Від ДСНС залучено 8 одиниць техніки та 30 рятувальників.

Рятувальникам довелося евакуйовувати людей/Фото: ДСНС в Одеській області

Пожежа та вибух у Києві

У Києві на вулиці Максима Берлінського, 31, сталася пожежа та вибух у житловому п'ятиповерховому будинку. На місці працювали спецслужби. У приміщенні почалася пожежа з подальшим витоком газу.

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"У квартирі на третьому поверсі сталося загоряння холодильника. Через це обгоріла газова трубка і стався потужний вибух газу. Внаслідок вибуху розвалився балкон квартири, точніше відлетів утеплювач балкона. Через НП жертв і постраждалих немає", — розповіли у Департаменті муніципальної безпеки КМДА.