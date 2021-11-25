Попався "на гарячому": у Дніпрі чоловік підпалив медичну лабораторію (фото)

Палій планував одразу поїхати з місця, але його помітили поліцейські

Чоловік підпалював приватну медичну лабораторію вночі / Колаж "Сьогодні"

У Дніпрі чоловік підпаливприватну медичну лабораторію Його вже затримали поліцейські.

Про це повідомляє патрульна поліція Дніпропетровської області.

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Що трапилося

Сьогодні, 25 листопада, близько 2 години ночі патрульний екіпаж помітив, що на вулиці Березинській горить медична лабораторія. Під'їхавши ближче, поліцейські побачили невідомого з каністрою в руках. Чоловік обливав стіни пальним.

Хотів одразу тікати?

Чоловік, коли побачив поліцейських, кинув каністру і почав тікати. Його наздогнали та затримали, коли він намагався сісти в автомобіль Hyundai Santa Fe. Там уже був водій.

На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу та пожежників. Водія та палія доставили до відділення поліції для з'ясування всіх обставин події.

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Пожежа у приватній медичній лабораторії. Фото: патрульна поліція Дніпропетровської області

Школяр підпалив церкву

Через булінг 12-річний хлопчик підпалив церквув Одесі. Вогонь загасили місцеві жителі.

Підліток зізнався у скоєному і пояснив, що так він хотів помститися своєму однокласнику, котрий постійно над ним знущався.

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