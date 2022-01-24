В Одессе ищут взрывчатку во всех школах и ТЦ – людей эвакуировали

На месте будут работать взрывотехники и кинологи, а также следственно-оперативные группы

Еще в одном городе Украины "заминировали" школы и ТЦ. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 24 января, в Одессе правоохранителям поступило сообщение о минировании всех школ и торговых центров города.

Об этом сообщает "Думская".

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Что известно?

Неизвестный заявил, что заминировал все учебные заведения и торговые центры Одессы. Сейчас проводится эвакуация детей и взрослых.

После этого на месте будут работать взрывотехники и кинологи, а также следственно-оперативные группы.

Во всех школах Чернигова ищут взрывчатку

24 января в Чернигове сообщили о якобы минировании всех учебных заведений. Детей и сотрудников эвакуируют.

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Информация о минировании поступила на горячую линию СБУ. В сообщении говорилось о минировании не только в Чернигове, но и в других городах. О каких именно, пока неизвестно.

После эвакуации в детских садах и школах проведут проверку.

Кто и зачем "минирует" здания?

Источники в правоохранительных органах ранее рассказали "Сегодня", что большинство псевдоминирований – от школьников и студентов, которые "заказывают" их в закрытых Telegram-каналах, курируемых ФСБ.

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Российские спецслужбы делают это осознанно, чтобы сеять панику и дестабилизировать ситуацию в нашей стране.

Только за первые три недели 2022 года в полицию поступило 339 сообщений о минировании.

Почему спецслужбы выезжают на все "минирования"

В МВД уточняют, что по закону на каждое сообщение о "минировании" обязаны реагировать все оперативные службы, включая полицию, взрывотехников, кинологов. Выезжать обязательно, ведь под угрозой жизни людей.

В свою очередь в пресс-службе СБУ нам сообщили, что в течение 2021-2022 годов ни одно из таких сообщений не подтвердилось. Каждый выезд оперативных служб стоит государству как минимум несколько тысяч, а то и десятков тысяч гривен. В то же время наши источники в ГСЧС сообщили, что выезд пожарной техники в Киеве и регионах оценивается в разные суммы.

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