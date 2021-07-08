Сотні віруючих паралізували рух по трасі під Одесою (відео)

Сотні віруючих паралізували рух на трасі. Фото: колаж "Сьогодні"

В Одесі сьогодні, 8 липня, з Селища Котовського стартував хресний хід, який паралізував рух по Об'їзній дорозі. Православні віруючі йдуть пішки до Покровського скиту, що в селі Маринівка.

Про це повідомляють в соцмережах.

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У пресслужбі Одеської єпархії УПЦ детально розповіли про шлях проходження хресного ходу.

Вихід о 6:00 колони з Храму Володимирської ікони Божої Матері (селище Котовского) до Свято-Миколаївському храму в селі Котовка.

Перший привал за селом Котовка.

Від привалу за селом Котовка до другого привалу біля пам'ятника Невідомому Солдату по дорозі Р71 (Одеса – Іванівка).

Від пам'ятника Невідомому Солдату до Свято-Іллінського храму, з великим привалом в селі Іллінка.

Від привалу в селі Іллінка до останнього привалу за селом Ковалівка (поворот на Маринівку).

Від привалу за селом Ковалівка до Свято-Покровського скиту в селі Маринівка.

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Зараз дуже складно проїхати по Об'їзній дорозі, вулиці Академіка Заболотного, проспекту Добровольського і Південній дорозі.

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Через хресну ходу на Об'їзній дорозі утворилися затори. Фото: скріншот

Загальна протяжність хресного шляху становить 36,4 км. Орієнтовно з привалами 12-14 годин шляху.

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Раніше ми повідомляли, що у Харкові відбувся хресний хід "З молитвою за мир в Україні".

Також нагадаємо, в Україні скасували хресний хід на День хрещення Русі через карантин.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: