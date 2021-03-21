Торжество православ'я: у Запоріжжі проходить хресна хода (фото, відео)

У неділю, 21 березня, в Запоріжжі проходить хресна хода. Організували її представники Української православної церкви Московського патріархату.

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Про це повідомляє "Сегодня".

Хресна хода почалася о 15:00 біля церкви Петра і Февронії. Звідки люди йдуть до Покровського архієрейського собору. Триватиме захід приблизно півтори години – на цей час перекрили частину дороги, по якій йдуть люди. Колону супроводжують правоохоронці.

На кадрах з місця видно, що людей на хресну ходу зібралося багато. Деякі з них без захисних масок. Дистанції також ніхто не дотримується.

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Відзначимо, що Запорізька область починаючи з 17 березня перебуває у помаранчевій зоні карантину. Кабмін зняв заборону на проведення масових заходів – за умови дистанції, масок і інших карантинних заходів.

21 березня – перша неділя Великого посту. Цей день називається Торжеством православ'я.

Нагадаємо, раніше "Сьогодні публікували докладний православний календар на квітень з датами на кожен день.

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