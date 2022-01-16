В Одесі медики залишили помирати чоловіка посеред вулиці (відео)

В Одесі 16 січня поблизу пункту обігріву на Куликовому Полі помер чоловік. Його привезла та залишила карета швидкої допомоги.
Про це у Facebook розповів пастор християнської місії "Нове життя" Федір Герасимов.
Деталі
Як розповів Федір Герасимов, медики привезли чоловіка віком близько 40 років. Вони сказали, що той має "провітритися", а потім може обігрітися у волонтерському наметі. Однак через 20-30 хвилин невідомий помер. За словами Герасимова, медики не могли не зрозуміти, що чоловік потребує медичної допомоги.
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"Якби її надали, він би вижив", — каже пастор.
Причина смерті
Він зазначив, що у чоловіка на голові гематома. Однак, найімовірніше, причиною смерті стало передозування якоюсь наркотичною речовиною.
"У нас пункт обігріву, а не медичної допомоги. Сюди потрібно привозити людей, якщо вони змерзають, а якщо хтось потребує медичної допомоги, його потрібно везти в лікарню", — сказав Герасимов.
Пастор Федір Герасимов опублікував відео в соцмережі, на якому померлий чоловік.
Смертність в Україні
Як пише Вікіпедія, з 100 000 новонароджених українців, за статистикою, 790 осіб помруть у віці до одного року. 10 000 українців не доживуть до 35 років і 25 000 – до 60 років. З цих 100 000 вісьмох занапастить туберкульоз, двоє помруть від наслідків ВІЛ, 184 – від онкологічних захворювань, 16 осіб згубить алкоголь, 12 розіб'ються в ДТП, п'ятеро потонуть. 12 осіб покінчать життя самогубством.
Майже кожен другий чоловік не має шансів дожити до 65 років, а в жінок ймовірність дожити до 65 років дорівнює 77,3%.
Понад 90% смертей в Україні спричинені неінфекційними захворюваннями.
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