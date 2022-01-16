В Одессе медики оставили умирать мужчину посреди улицы (видео)

Его привезли к пункту обогрева и оставили там

Умершему было около 40 лет/Коллаж: "Сегодня"

В Одессе 16 января вблизи пункта обогрева на Куликовом Поле умермужчина. Его привезла и оставила карета скорой.

Об этом в Facebook рассказал пастор христианской миссии "Новая жизнь" Федор Герасимов.

Реклама

Подробности

Как рассказал Федор Герасимов, медики привезли мужчину, которому около 40 лет. Они сказали, что тот должен "проветриться", а затем может обогреться в волонтерской палатке. Однако через 20-30 минут неизвестный скончался. По словам Герасимова, медики не могли не понять, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

"Если бы ее оказали, он бы выжил", — говорит пастор.

Причина смерти

Он отметил, что у мужчины на голове гематома. Однако, скорее всего, причиной смерти стала передозировка каким-то наркотическим веществом.

"У нас пункт обогрева, а не медицинской помощи. Сюда нужно привозить людей, если они замерзают, а если кто-то нуждается в медицинской помощи, его нужно везти в больницу", – сказал Герасимов.

Пастор Федор Герасимов опубликовал видео в соцсети, на котором умерший мужчина.

Реклама

Смертность в Украине

Как пишет Википедия, из 100 000 новорожденных украинцев, по статистике, 790 человек умрут в возрасте до одного года. 10 000 украинцев не доживут до 35 лет и 25 000 – до 60 лет. Из этих 100 000 восьмерых погубит туберкулез, двое умрут от последствий ВИЧ, 184 – от онкологических заболеваний, 16 человек погубит алкоголь, 12 разобьются в ДТП, пятеро утонут. Кроме того, 12 человек покончат жизнь самоубийством.

Практически каждый второй мужчина не имеет шансов дожить до 65 лет, а у женщин вероятность дожить до 65 лет равна 77,3 %.

Реклама

Более 90% смертей в Украине вызвано неинфекционными заболеваниями.

Читайте также