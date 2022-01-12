В Одесі "замінували" новорічну ялинку (відео)

В Одесі невідомі повідомили про замінування новорічної ялинки в центрі міста. Правоохоронці одразу вирушили на місце інциденту.
Про це інформує Нацполіція в Одеській області.
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До поліції надійшло повідомлення про загрозу вибуху на вулиці Дерибасівській, 1. На місце були скеровані слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, спеціалісти-вибухотехніки та кінологи.
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Чи знайшли вибухівку?
Правоохоронці перевірили територію, де була загрозу вибуху. Ніяких пристроїв чи речовин виявлено не було.
Масові "замінування" в Україні
Тільки за сьогодні, 12 січня, у різних містах України до поліції надійшло чимало заяв від анонімів щодо мінування. Наприклад, у Черкасах, Львові та Дніпрі повідомили про вибухівку у всіх школах міст, а у Києві з тієї ж причини закрили чотири станції метрополітену. Також у столиці "замінували" аеропорт та кілька торгових центрів. Поліція намагається встановити особу "мінера".
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