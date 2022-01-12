Хто стоїть за хвилею "мінувань" в Україні? Відповіли у поліції

В Україні сьогодні пронеслася хвиля "мінувань", правоохоронці все ще перевіряють інформацію про вибухівки

У поліції розповіли, хто може стояти за масовими "мінуваннями" / Фото: Колаж: Сьогодні

У поліції Черкаської області зазначають, що раніше повідомлення про мінування надходили з Росії чи окупованих територій.

Про це сайту "Сьогодні" розповіла речниця поліції Черкаської області Зоя Вовк.

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Зазначимо, що у понад 20 школах Черкас вибухівки не знайшли.

"Перевірили більше 20 шкіл, жодних небезпечних предметів не виявили. Перевірки ще тривають. Як показала практика з минулих років, коли були такі ж хвилі "мінувань", то повідомлення надходили або з окупованих територій, або з території Росії", – розповіла Зоя Вовк.

Нагадаємо, невідомий повідомив, що у Черкасах заміновано всі школи.

У Черкасах повідомили про "мінування" всіх шкіл

До поліції Черкас надійшло анонімне повідомлення про те, що школи міста заміновані.

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"Всі школи в місті Черкаси заміновані. Я все життя всіх ненавидів. Сьогодні ви всі відчуєте мою ненависть. Вам усім кінець. Я підірву всі школи в Черкасах. Ви всі помрете", – написав автор.

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