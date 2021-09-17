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В Одесі чоловік з гранатою погрожував влаштувати вибух у школі (відео)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
17 вересня, 16:05
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Поліцейські кажуть, що чоловік з гранатою був чимось незадоволений, однак сам він каже, що "просто показував" боєприпас
Чоловік погрожував гранатою на вулиці в Одесі
Чоловік погрожував гранатою на вулиці в Одесі / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі в п'ятницю, 17 вересня, на вулиці Таїрова затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату в школі.

Про це повідомляє "Думська".

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Очевидці розповідають, що спочатку чоловіка з вибухівкою бачили на вулиці – він кричав, що збирається підірвати неподалік школу №86.

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Після цього порушник з гранатою зайшов до продуктового магазину у дворі на Академіка Корольова, 96 і погрожував влаштувати вибух. Там його затримала поліція.

За словами директора міського департаменту освіти і науки Олени Буйневич, чоловік з гранатою спочатку прийшов на стадіон школи, де проходив олімпійський урок, і погрожував дітям влаштувати вибух. Поліцію викликав один з вчителів, які перебували на спортивному заході .

Як повідомили в патрульній поліції, гранату оглянули вибухотехніки – вона виявилася навчальною.

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"Чоловіка щось не влаштовувало в житті. Зараз з ним спілкуються слідчі", – прокоментували в патрульній поліції.

При цьому сам підозрюваний заявив, що нібито просто показував гранату.

"Я просто показав гранату, щоб показати, що вона у мене є, як показують кепку, телефон, пачку сигарет. Це макет гранати, я придбав його на Староконці. Ношу з собою, тому що хвилююся", – сказав він.

Що стало причиною такої його поведінки – поки не ясно.

Нелегальна зброя в Україні – чорний ринок розширюється

Після початку війни на Донбасі Україна стала європейським лідером на ринку нелегальної зброї і боєприпасів. До початку конфлікту в країні налічувалося близько 3 млн одиниць незаконних "вогнестрілів".

В "Українській асоціації власників зброї" припускають, що з тих пір цей показник міг вирости до 5 млн "стволів" – від пістолетів Макарова і ТТ до автоматів Калашникова різних модифікацій.

І це мова тільки про вогнепальну зброю. А на нелегальному ринку чи не більшим попитом користуються гранати і вибухівка, а також різні гранатомети. Якщо за минулий рік поліція Донецької області вилучила 176 "вогнестрілів", то гранатометів – 260, а гранат – майже 3 тисячі.

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