В Одесі на чоловіка напали з ножем через шкарпетки

Нападаючий ховався від поліцейських в підвалі складського приміщення

Нападника затримали / Колаж "Сьогодні"

Одесит напав на чоловіка і вдарив його ножем. Нападнику здалося, що потерпілий вкрав шкарпетки на ринку.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Подробиці історії

Одесит побачив, як знайома продавщиця звинувачує покупця в тому, що він нібито вкрав шкарпетки. Чоловік втрутився в суперечку. Після цього зав'язалася бійка. Зловмисник вдарив 27-річного потерпілого ножем в груди.

Ховався від поліції

Чоловіка госпіталізували, а нападник почав тікати. Він сховався в підвалі одного із складських приміщень неподалік. Там за кілька годин правоохоронці його і затримали.

Чоловікові загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Пік злочинності в Україні

Рівень злочинності в Україні почав рости в перші роки незалежності країни, досягнувши свого піку в 2000 році. Далі криміногенна ситуація покращилася з початку 2017 року.

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