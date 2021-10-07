В Одессе на мужчину напали с ножом из-за носков

Нападающий прятался от полицейских в подвале складского помещения

Нападающего задержали / Коллаж "Сегодня"

Одессит напал на мужчину и ударил его ножом. Нападающему показалось, что пострадавший украл носки на рынке.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Подробности истории

Одессит увидел, как знакомая продавщица обвиняет покупателя в том, что он якобы украл носки. Мужчина вмешался в спор. После этого завязалась драка. Злоумышленник ударил 27-летнего пострадавшего ножом в грудь.

Прятался от полиции

Мужчину госпитализировали, а нападающий начал убегать. Он спрятался в подвале одного из складских помещений неподалеку. Там за несколько часов правоохранители его и задержали.

Мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Пик преступности в Украине

Уровень преступности в Украине начал рости в первые годы независимости страны, достигнув своего пика в 2000 году. Дальше криминогенная ситуация улучшилась с начала 2017 года.

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