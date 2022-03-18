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В Одесі на пляжі вибухнула міна

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18 березня, 01:55
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Наразі невідомо, з якої причини вибухнув боєприпас
Ніхто не постраждав/Фото: колаж: "Сьогодні"
Ніхто не постраждав/Фото: колаж: "Сьогодні"

На пляжі в Одесі вибухнула міна. На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

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"На одному з пляжів Одеси стався вибух міни. На щастя, ніхто не постраждав", — сказав Марченко.

Він не уточнив, яка міна вибухнула і з якої причини.

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Крім того, Марченко повідомив, що вчора ситуація в регіоні була спокійною, день пройшов без ворожих обстрілів. Однак противник все ще має намір здійснити висадку морського десанту, але переміщення ворожих кораблів здійснюється, в основному, для залякування мирного населення.

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