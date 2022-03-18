В Одесі на пляжі вибухнула міна

Наразі невідомо, з якої причини вибухнув боєприпас

Ніхто не постраждав/Фото: колаж: "Сьогодні"

На пляжі в Одесі вибухнула міна. На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

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"На одному з пляжів Одеси стався вибух міни. На щастя, ніхто не постраждав", — сказав Марченко.

Він не уточнив, яка міна вибухнула і з якої причини.

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Крім того, Марченко повідомив, що вчора ситуація в регіоні була спокійною, день пройшов без ворожих обстрілів. Однак противник все ще має намір здійснити висадку морського десанту, але переміщення ворожих кораблів здійснюється, в основному, для залякування мирного населення.

Окупанти збирають добровольців з інших країн для війни з Україною

Командування збройних сил РФ продовжує вживати заходів щодо поповнення втрат особового складу за рахунок іноземців. За наявною інформацією, російськими окупантами вже підібрано близько 1 000 добровольців із представників так званої армії Башара Асада та Хезболи. Головною вимогою до іноземних бойовиків є досвід ведення бойових дій в місті. Водночас, за наявною інформацією, вищезгадані бойовики мають на меті не участь у бойових діях на території України, а використання "відрядження" як можливості потрапити до країн Європи.

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