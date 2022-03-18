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В Одессе на пляже взорвалась мина

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18 марта, 01:55
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Пока неизвестно, по какой причине взорвался боеприпас
Никто не пострадал/Фото: коллаж: "Сегодня"
Никто не пострадал/Фото: коллаж: "Сегодня"

На пляже в Одессе взорвалась мина. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

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"На одном из пляжей Одессы произошел взрыв мины. К счастью, никто не пострадал", — сказал Марченко.

Он не уточнил, какая мина взорвалась и по какой причине.

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Кроме того, Марченко сообщил, что вчера ситуация в регионе была спокойной, день прошел без вражеских обстрелов. Однако противник все еще намерен совершить высадку морского десанта, но перемещение вражеских кораблей осуществляется, в основном, для устрашения мирного населения.

Оккупанты собирают добровольцев из других стран для войны с Украиной

Командование Вооруженных сил РФ продолжает принимать меры по пополнению потерь личного состава за счет иностранцев. По имеющейся информации, российскими оккупантами уже подобрано около 1 000 добровольцев из представителей так называемой армии Башара Асада и Хезболлы. Главным требованием к иностранным боевикам является опыт ведения боевых действий в городе. В то же время, по имеющейся информации,целью вышеупомянутых боевиков является не участие в боевых действиях на территории Украины, а использование "командировки" как возможности попасть в страны Европы.

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