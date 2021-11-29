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В Одесі на школярів під час уроку впала стеля, є постраждалий (відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
29 листопада, 11:38
В закладинки
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Відео інциденту зняли самі учні
Впала стеля у школі №111 / Колаж "Сьогодні"
Впала стеля у школі №111 / Колаж "Сьогодні"

В Одесі на учнів у школі №111 впала стеля. Можливо, одна дитина травмована.

Відео з'явилося в Telegtam-каналі Ху**а Одеса".

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Подробиці

Впала стеля прямо в класі під час уроку. Вона не витримав і впала дітям на голови. Шматки стелі були на партах у школярів. Відео зняли самі учні.

"У 111 школі стеля еб***ся на голови учнів. Як мінімум одна дитина травмована", – написано під відео.

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Схожа історія у Києві

У Києві в школі№296 з поглибленим вивченням іноземних мов у Дарницькому районі впала підвісна стеля над аркою. Кореспонденту "Сегодня" повідомили, що НП сталася рано-вранці.

"Зараз у школі проводяться заняття, а також захід, присвячені Голодомору. У школі все добре. Підвісна стеля впала на вулиці. Це сталося вночі, а точніше, рано вранці. Ніхто з людей не постраждав. Вжито всіх заходів безпеки", – повідомив представник школи.

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