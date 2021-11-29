В Одесі на школярів під час уроку впала стеля, є постраждалий (відео)

В Одесі на учнів у школі №111 впала стеля. Можливо, одна дитина травмована.
Відео з'явилося в Telegtam-каналі Ху**а Одеса".
Подробиці
Впала стеля прямо в класі під час уроку. Вона не витримав і впала дітям на голови. Шматки стелі були на партах у школярів. Відео зняли самі учні.
Далі по темі
"У 111 школі стеля еб***ся на голови учнів. Як мінімум одна дитина травмована", – написано під відео.
Схожа історія у Києві
У Києві в школі№296 з поглибленим вивченням іноземних мов у Дарницькому районі впала підвісна стеля над аркою. Кореспонденту "Сегодня" повідомили, що НП сталася рано-вранці.
"Зараз у школі проводяться заняття, а також захід, присвячені Голодомору. У школі все добре. Підвісна стеля впала на вулиці. Це сталося вночі, а точніше, рано вранці. Ніхто з людей не постраждав. Вжито всіх заходів безпеки", – повідомив представник школи.