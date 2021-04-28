В Одесі обірвався ліфт з поліцейськими: семеро постраждалих (фото, відео)

НП з ліфтом на вулиці Маршала Говорова – з восьми людей семеро постраждали – подробиці інциденту

В Одесі в житловій багатоповерхівці в Приморському районі обірвався ліфт. Усередині було вісім людей, семеро з них постраждали.

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Про це повідомили в ДСНС.

Інцидент трапився у десятиповерховому будинку на вулиці Маршала Говорова, 10/Г. З першого поверху вниз до ліфтовій шахті підйомник пролетів близько семи метрів. На місце виїжджали рятувальники, медики і поліцейські. Працівники ДСНС звільнили людей.

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У міськраді уточнили, що в лікарню доставили сім чоловіків, які перебували в ліфті. Деякі з постраждалих у шоковому стані.

"Вже прийнято рішення про госпіталізацію двох пацієнтів у нейрохірургічне відділення, обстеження інших постраждалих триває", – уточнили в мерії.

За даними "Думської", у ліфті були поліцейські і поняті. Копи прибули для слідчих дій.

Нагадаємо, раніше в Києві обірвався ліфт в гіпермаркеті. Унаслідок події загинув чоловік.

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Крім того, в Одеській області в дев'ятиповерховому будинку в Чорноморську обірвався ліфт,всередині якого перебував 10-річний хлопчик.