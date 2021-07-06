В Одесі обвалилася двоповерхівка: рятувальники оглядають завали (відео)

Камені, які впали, пошкодили дах над припаркованими машинами – є загроза обвалу інших конструкцій будівлі

В Одесі на вулиці Мечникова, 12 обвалився будинок. Зараз на місці працюють рятувальники, територію огородили.

Про це повідомляє "Думська".

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За попередніми даними, обвалився двоповерховий нежитловий будинок, він довго був в аварійному стані. Місцеві жителі пишуть, що це колишня котельня.

Будівля межує з автостоянкою, камені, які звалилися, пошкодили дах над припаркованими машинами. На щастя, обійшлося без постраждалих.

На місці працюють 20 співробітників рятувальної служби, вони оглядають завали. Є загроза обвалення конструкцій, тому територію огородили.

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Нагадаємо, раніше в Києві на тротуар обвалилася огорожа балкона в будинку №13 по вулиці Вербицького.

Крім того, у Кропивницькому на голову горе-ремонтників обвалився дах багатоповерхівки. Працівники проігнорували всі будівельні норми і демонтували несучу стіну.

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