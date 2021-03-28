У Кропивницькому на голову горе-ремонтників обвалився дах багатоповерхівки: фото

Під'їзд, де сталася аварія, відключений від всіх комунікацій

Сьогодні у Кропивницькому в п'ятиповерхівці по вулиці Яновського, 159 обвалилися бетонні плити перекриття даху в одному з під'їздів. Виявилося, що квартиру на останньому поверсі намагалися реконструювати. Але ремонтники проігнорували всі будівельні норми і демонтували "несучу" стіну. Після цього плити перекриття просто обвалилися.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

Будинок панельний. Щоб уникнути подальшого руйнування, перекриття між четвертим і п'ятим поверхами буде укріплене.

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Як повідомляє місцева влада, буде проведена експертиза, щоб встановити ступінь пошкоджень.

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Швидше за все, для оперативності відновлювати дах будуть за рахунок резервного фонду міста.

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Тим часом правоохоронці проведуть розслідування випадку.

На щастя в цій ситуації обійшлося без жертв. Але під'їзд, де сталася аварія, відключений від всіх комунікацій. Люди залишилися без води, газу і світла.

Жителів поки доведеться відселити з дому. Якщо комусь нікуди переїхати, місцева влада обіцяє організувати проживання в готелі "Турист".

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Раніше повідомлялося, що у Львові обвалився дах будівлі, під завалами опинився охоронець, він загинув.

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