У Кропивницькому на голову горе-ремонтників обвалився дах багатоповерхівки: фото

Сьогодні у Кропивницькому в п'ятиповерхівці по вулиці Яновського, 159 обвалилися бетонні плити перекриття даху в одному з під'їздів. Виявилося, що квартиру на останньому поверсі намагалися реконструювати. Але ремонтники проігнорували всі будівельні норми і демонтували "несучу" стіну. Після цього плити перекриття просто обвалилися.
Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".
Будинок панельний. Щоб уникнути подальшого руйнування, перекриття між четвертим і п'ятим поверхами буде укріплене.
Як повідомляє місцева влада, буде проведена експертиза, щоб встановити ступінь пошкоджень.
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Швидше за все, для оперативності відновлювати дах будуть за рахунок резервного фонду міста.
Тим часом правоохоронці проведуть розслідування випадку.
На щастя в цій ситуації обійшлося без жертв. Але під'їзд, де сталася аварія, відключений від всіх комунікацій. Люди залишилися без води, газу і світла.
Жителів поки доведеться відселити з дому. Якщо комусь нікуди переїхати, місцева влада обіцяє організувати проживання в готелі "Турист".
Раніше повідомлялося, що у Львові обвалився дах будівлі, під завалами опинився охоронець, він загинув.
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