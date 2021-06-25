В Одесі відкриють 6 центрів вакцинації від COVID-19: список адрес

В Одесі шість центрів масової вакцинації працюватимуть у понеділок, 28 червня. Щеплення можуть отримати особи старші за 18 років.
Як повідомили в мерії міста, вакцинація проводиться безкоштовно.
Щеплення від COVID-19 можна отримати з 9:00 до 18:00 за наступними адресами:
- провулок Семафорний, 4, ТЦ Fontan Sky (2-й поверх, над магазином "Антошка"). Телефони: (048) 746 66 10, (063) 322 95 53;
- вул. Толбухіна, 135, ТЦ "Мегадом" (корпус "Космос", 3-й поверх). Телефон: (048) 788 97 04;
- вул. Семена Палія, 93-а, ТРЦ "Сім'я", 2 поверх. Телефони: (048) 794 86 57, (048) 755 03 57, (048) 755 03 60;
- Михайлівська площа, 10, школа №1. Телефони: (097) 319 19 98, (097) 367 30 96;
- вул. Генерала Петрова, 34, школа-ліцей №53. Телефони: (073) 259 48 27, (073) 259 48 34, (073) 259 48 25;
- вул. Ільфа і Петрова, 15-а, школа №72. Телефон: (048) 700 06 85.
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Також записатися на вакцинацію від COVID-19 можна онлайн через систему Helsi та за телефонами Центру невідкладної медичної допомоги.
- 15-50 – безкоштовно зі стаціонарних телефонів;
- 0-800-50-15-50 – безкоштовно з мобільних телефонів.
Раніше ми повідомляли, що в шести областях України досі не з'явилися центри масової вакцинації від COVID-19.
Також нагадаємо, щепленим CoronaVac українцям стали доступні міжнародні COVID-паспорти.
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