В Одесі відкриють 6 центрів вакцинації від COVID-19: список адрес

Вакцинація населення триває, у південній столиці України на вихідних можна буде зробити щеплення від коронавірусу вакциною Coronavac

В Одесі шість центрів масової вакцинації працюватимуть у понеділок, 28 червня. Щеплення можуть отримати особи старші за 18 років.

Реклама

Як повідомили в мерії міста, вакцинація проводиться безкоштовно.

Щеплення від COVID-19 можна отримати з 9:00 до 18:00 за наступними адресами:

провулок Семафорний, 4, ТЦ Fontan Sky (2-й поверх, над магазином "Антошка"). Телефони : (048) 746 66 10, (063) 322 95 53;

: (048) 746 66 10, (063) 322 95 53; вул. Толбухіна, 135, ТЦ "Мегадом" (корпус "Космос", 3-й поверх). Телефон : (048) 788 97 04;

: (048) 788 97 04; вул. Семена Палія, 93-а, ТРЦ "Сім'я", 2 поверх. Телефони : (048) 794 86 57, (048) 755 03 57, (048) 755 03 60;

: (048) 794 86 57, (048) 755 03 57, (048) 755 03 60; Михайлівська площа, 10, школа №1. Телефони : (097) 319 19 98, (097) 367 30 96;

: (097) 319 19 98, (097) 367 30 96; вул. Генерала Петрова, 34, школа-ліцей №53. Телефони : (073) 259 48 27, (073) 259 48 34, (073) 259 48 25;

: (073) 259 48 27, (073) 259 48 34, (073) 259 48 25; вул. Ільфа і Петрова, 15-а, школа №72. Телефон: (048) 700 06 85.

Читайте також: У липні в Україну надійде 7,7 млн доз вакцин від COVID-19

Також записатися на вакцинацію від COVID-19 можна онлайн через систему Helsi та за телефонами Центру невідкладної медичної допомоги.

15-50 – безкоштовно зі стаціонарних телефонів;

0-800-50-15-50 – безкоштовно з мобільних телефонів.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що в шести областях України досі не з'явилися центри масової вакцинації від COVID-19.

Також нагадаємо, щепленим CoronaVac українцям стали доступні міжнародні COVID-паспорти.

Останні новини в Україні та світі дивіться в нашому випуску:

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу