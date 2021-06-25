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В Одессе откроют 6 центров вакцинации от COVID-19: список адресов

25 июня 2021 14:27

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Вакцинация населения продолжается, в южной столице Украины на выходных можно будет сделать прививку от коронавируса вакциной Coronavac

В Одессе шесть центров массовой вакцинации будут работать в понедельник, 28 июня. Прививки могут получить лица старше 18 лет.

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Как сообщили в мэрии города, вакцинация проводится бесплатно.

Прививку от COVID-19 можно получить с 9:00 до 18:00 по следующим адресам:

  • переулок Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky (2-й этаж, над магазином "Антошка"). Телефоны: (048) 746 66 10, (063) 322 95 53;
  • ул. Толбухина, 135, ТЦ "Мегадом" (корпус "Космос", 3-й этаж). Телефон: (048) 788 97 04;
  • ул. Семена Палия, 93-а, ТРЦ "Семья", 2 этаж. Телефоны: (048) 794 86 57, (048) 755 03 57, (048) 755 03 60;
  • Михайловская площадь, 10, школа №1.Телефоны: (097) 319 19 98, (097) 367 30 96;
  • ул. Генерала Петрова, 34, школа-лицей №53. Телефоны: (073) 259 48 27, (073) 259 48 34, (073) 259 48 25;
  • ул. Ильфа и Петрова, 15-а, школа №72. Телефон: (048) 700 06 85.

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Также записаться на вакцинацию от COVID-19 можно онлайн через систему Helsi и по телефонам Центра неотложной медицинской помощи.

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Ранее мы сообщали, что в шести областях Украины до сих пор не появились центры массовой вакцинации от COVID-19.

Также напомним, привитым CoronaVac украинцам стали доступны международные COVID-паспорта.

Последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске:

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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