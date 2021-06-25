В Одессе откроют 6 центров вакцинации от COVID-19: список адресов

Вакцинация населения продолжается, в южной столице Украины на выходных можно будет сделать прививку от коронавируса вакциной Coronavac

В Одессе шесть центров массовой вакцинации будут работать в понедельник, 28 июня. Прививки могут получить лица старше 18 лет.

Реклама

Как сообщили в мэрии города, вакцинация проводится бесплатно.

Прививку от COVID-19 можно получить с 9:00 до 18:00 по следующим адресам:

переулок Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky (2-й этаж, над магазином "Антошка"). Телефоны : (048) 746 66 10, (063) 322 95 53;

: (048) 746 66 10, (063) 322 95 53; ул. Толбухина, 135, ТЦ "Мегадом" (корпус "Космос", 3-й этаж). Телефон : (048) 788 97 04;

: (048) 788 97 04; ул. Семена Палия, 93-а, ТРЦ "Семья", 2 этаж. Телефоны : (048) 794 86 57, (048) 755 03 57, (048) 755 03 60;

: (048) 794 86 57, (048) 755 03 57, (048) 755 03 60; Михайловская площадь, 10, школа №1. Телефоны : (097) 319 19 98, (097) 367 30 96;

: (097) 319 19 98, (097) 367 30 96; ул. Генерала Петрова, 34, школа-лицей №53. Телефоны : (073) 259 48 27, (073) 259 48 34, (073) 259 48 25;

: (073) 259 48 27, (073) 259 48 34, (073) 259 48 25; ул. Ильфа и Петрова, 15-а, школа №72. Телефон: (048) 700 06 85.

Читайте также: В июле в Украину поступит 7,7 млн доз вакцин от COVID-19

Также записаться на вакцинацию от COVID-19 можно онлайн через систему Helsi и по телефонам Центра неотложной медицинской помощи.

15-50 – бесплатно со стационарных телефонов;

0-800-50-15-50 — бесплатно с мобильных телефонов.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в шести областях Украины до сих пор не появились центры массовой вакцинации от COVID-19.

Также напомним, привитым CoronaVac украинцам стали доступны международные COVID-паспорта.

Последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске:

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса