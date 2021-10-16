В Одесі відкрили "божу аптеку": пропонують лікувати COVID-19 грибом-веселкою і святою водою

У центрі Одеси церква відкрила "божу аптеку". Вірянам обіцяють вилікувати рак, ковід і підвищити потенцію. Однак і ліки там специфічні – свята вода, настоянки та чаї.
Про це пише "Думська".
У публікації зазначили, що довірливим покупцям пропонують диво-ліки, здатні вилікувати не тільки "запущений коронавірус", але навіть рак і хвороби, проти яких традиційна медицина поки безсила".
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"У витяжки та концентрати додають секретний інгредієнт – намолену святу воду з монастиря", – йдеться у повідомленні.
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Чим хочуть "лікувати" людей від ковіду?
В асортименті "аптеки" є такі позиції:
- Імуноукріпляючий чай;
- Плодово-ягідний чай;
- Ароматний чай;
- Настоянка з гриба-веселки;
- Настоянка з нирок тополі і берези;
- Настоянка з гринделії на меду;
- Настоянка з момордики;
- Настоянка з живиці на оливковій олії.
Однак як працівники закладу з'ясували, що ці суміші подіють або хоча б не зашкодять хворому – невідомо.
Що робити, якщо з'явилися симптоми коронавірусу?
У НСЗУ закликають людей не займатися самолікуванням, тим більше, сумнівними "ліками". Як тільки у людини з'являються перші симптоми ковіду, потрібно самоізолюватись і звернутися до сімейного лікаря. Оскільки перші ознаки коронавірусу такі ж, як і у інших респіраторних хвороб, діагноз може зробити тільки медик.
"За необхідності лікар спрямує до вас мобільну бригаду для тестування на COVID-19. Тобто ви не шукаєте самостійно, де зробити тест, і не йдете до лабораторії, щоб здати аналіз. За викликом лікаря до вас додому зобов’язана приїхати мобільна бригада. Вона бере у вас зразки для тестування і доставляє їх в лабораторію", -сказали в НСЗУ.
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