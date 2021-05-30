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В Одесі відкрили центр вакцинації. Кому і скільки будуть робити щеплень (фото)

30 травня, 10:08

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Українців, які стали в чергу на вакцинацію у додатку "Дія", запрошують робити щеплення на конкретний час

В Україні продовжують відкривати центри вакцинації проти COVID-19. Цього разу нова база почала працювати в Одесі.

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Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Центр працює на стадіоні Національного університету "Одеська юридична академія" (Фонтанська дорога, 23-а).

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Щеплення роблять вакциною Coronavac людям старшим 55 років, які зареєструвалися у списку очікування на сайті або в додатку "Дія". Їх запрошують на вакцинацію на конкретний час.

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Центр вакцинації працює з 9:00 до 17:00, за добу планують робити близько 250 щеплень. Наступного тижня відкриють ще три центри.

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Нагадаємо, 15 травня в Україні почали вакцинацію громадян, які записалися у чергу в додатку "Дія". Для них центри спочатку з'являться не по всій країні, а тільки в містах-мільйонниках.

Також зазначимо, в Україні на вихідних різко зменшилася кількість зроблених щеплень за добу.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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