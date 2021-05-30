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В Одессе открыли центр вакцинации. Кому и сколько будут делать прививок (фото)

30 мая, 10:08

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Украинцев, которые стали в очередь на вакцинацию в приложении "Дія", приглашают делать прививки на конкретное время

В Украине продолжают открывать центры вакцинации против COVID-19. В этот раз новая база заработала в Одессе.

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Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Центр работает на стадионе Национального университета "Одесская юридическая академия" (Фонтанская дорога, 23-а).

Фото: Диана Федотова, "Сегодня"

Фото: Диана Федотова, "Сегодня"

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Прививки делают вакциной Coronavac людям старше 55 лет, которые зарегистрировались в листе ожидания на сайте или в приложении "Дія". Их приглашают на вакцинацию на конкретное время.

Фото: Диана Федотова, "Сегодня"

Фото: Диана Федотова, "Сегодня"

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Центр вакцинации работает с 9:00 до 17:00, за сутки планируют делать около 250 прививок. На следующей неделе откроют еще три центра.

Фото: Диана Федотова, "Сегодня"
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Фото: Диана Федотова, "Сегодня"

Напомним, 15 мая в Украине начали вакцинацию граждан, которые записались в очередь в приложении "Дія". Для них центры сначала появятся не по всей стране, а только в городах-миллионниках.

Также отметим, в Украине на выходных резко уменьшилось количество сделанных прививок за сутки.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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