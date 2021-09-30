Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Ліга чемпіонів 🇪🇺 Відміна безвізу з ЄС 🇩🇪 НІмеччина після виборів 👑 Міс Україна-2021 - фото
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Одеси

В Одесі пасажирам трамвая довелося носити поліцейську машину – подробиці

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
30 вересня, 10:54
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Люди вирішили не чекати поліцейських
Водій припаркував машину занадто близько до рейок / Колаж "Сьогодні"
Водій припаркував машину занадто близько до рейок / Колаж "Сьогодні"

В Одесі пасажири п'ятого трамваяна руках перенесли поліцейську машину, яка стояла занадто близько до рейок.

Про це передає ТСН.

Що сталося

Реклама

Водій припаркував машину занадто близько до рейок, а сам разом з напарниками кудись пішов, навіть не вимкнувши сирену.

Коли трамвай під'їхав до цього місця, водійка повідомила пасажирам, що їхати далі не зможе через перешкоди на дорозі. Люди вирішили не чекати, коли поліцейські повернуться, і прибрали машину самі.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
Дашборд
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування
Короновірус за тиждень

52 954

захворіло за тиждень в Україні

+36%

Вакцинація
Станом на 29 вересня 2021 р.
Люди, які отримали мінімум одну дозу
5 617 457
Люди, які пройшли повну вакцинацію
7 000 533
Всього введених доз 12 617 990
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,86
17,76
30,98
30,79
29,29
18,09
33,09
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.58

Євро (€)

30.98

Російський рубль (₽)

0.37

Комаровський в темі
Чи є користь в зеленці?
Запитай у лікаря

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Що подарувати вчителю
5 топових та водночас бюджетних ідей
Цікавить
SHOW MUST GO ON

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Деніел Крейг на прем'єрі бондіани в Лондоні
Холостячки для Ілона Маска
TOП-5 українських наречених
Тіна Кароль, 36 років
Тіна Кароль, 36 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Леся Нікітюк, 33 роки
Леся Нікітюк, 33 роки
Анна Різатдінова, 28 років
Анна Різатдінова, 28 років
Дар'я Білодід, 20 років
Дар'я Білодід, 20 років
1/2
Опитування
Осінь у великому місті
Головні кінопрем'єри жовтня
Квиток у кіно
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти