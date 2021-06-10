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В Одесі підпалили прапор на честь загиблих патріотів – фото

10 червня 2021 13:45

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Порушники намагалися спалити прапор вночі 10 червня – пошкоджене полотно обіцяють скоро замінити

В Одесі на Дерибасівській вулиці невідомі підпалили червоно-чорний прапор на меморіалі загиблим 2 травня 2014 року патріотам Ігорю Іванову та Андрію Бірюкову.

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Про це повідомляє "Думська".

Інцидент стався вночі 10 червня.

Зазначається, що спроба спалити прапор була не зовсім вдалою – полотнище пропалили тільки в одному місці. Активісти обіцяють до вечора замінити пошкоджений прапор.

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/ Фото: Думська

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