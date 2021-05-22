Українська
$ 27,47
33,52
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

В Одессе покушались на жизнь главы суда, в котором вынесли приговор Стерненко

22 мая, 13:25

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В окно кабинета Сергея Кичмаренко стрелял неизвестный – делом занялась полиция

Стреляли по окнам главы Одесского суда. Фото: antydot.info

Стреляли по окнам главы Одесского суда. Фото: antydot.info

Председатель Приморского суда Одессы Сергей Кичмаренко сообщил, что по окнам в его кабинете стреляли неизвестные. Он заявил о вмешательстве в его деятельность в правоохранительные органы.

Реклама

Соответствующее письмо судье опубликовали на сайте Высшего совета правосудия.

Кичмаренко сообщил, что 17 мая, войдя в свой рабочий кабинет, заметил, что одно из четырех окон, расположенное в непосредственной близости от рабочего стола, было прострелено из неизвестного оружия.

"Исходя из характера повреждения стекла, траектория полета пули была направлена четко по мне. То, что произошло, я связываю со своей служебной деятельностью, а также с пребыванием в моем производстве ряда резонансных уголовных дел", – говорится в письме.

Читайте также: Стерненко отпустили под домашний арест

В тренде
Покажите унитаз! Сумская и Харьковская ОГА предложили школам поучаствовать в конкурсе на лучший туалет
В Харьковской и Сумской областях проведут конкурс на лучший школьный туалет
В тренде
В Харькове девушка назвала марш вышиванок "парадом быдла" (видео)
Девушка раскритиковала участников парада вышиванок. Коллаж "Сегодня"
В тренде
В Крыму нашли кладбище убитых дельфинов. Жуткое видео со дна Черного моря
На дне моря нашли привязанных к камню дельфинов. Фото: скрин
Реклама

Полиция зарегистрировала нарушение.

Ранее мы писали, что одесский апелляционный суд отклонил ходатайство защиты активиста Сергея Стерненко об отводе судей. Сторонники Стерненко заявили, что будут протестовать.

Как сообщал сайт "Сегодня", суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с частичной конфискацией имущества за разбойное нападение и похищение депутата райсовета Сергея Щербича.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Самолет МАУ произвел аварийную посадку в Одессе. Названа причина (обновлено)
Самолет МАУ произвел аварийную посадку в Одессе. Названа причина (обновлено)Одесса
Испуганная, голодная и живая: в Одесской области нашли потерявшуюся девочку (обновлено)
Испуганная, голодная и живая: в Одесской области нашли потерявшуюся девочку (обновлено)Одесса
В Одессе предлагают
В Одессе предлагают "погадать по клитору"Одесса
На глазах у знакомых. На кладбище в Одесской области зарезали мужчину
На глазах у знакомых. На кладбище в Одесской области зарезали мужчинуОдесса
В Одесской области врач наживался на больных пациентах – подробности (видео)
В Одесской области врач наживался на больных пациентах – подробности (видео)Одесса
Одесса
Одесса "поплыла" после ливня с грозой, а машины застряли в пробках (фото, видео)Одесса

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять