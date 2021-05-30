В Одесі порізали лікаря військового госпіталю

Як розповіли очевидці, до дружини потерпілого приїхав чоловік, якому вона подзвонила і попросила забрати її

В Одесі в районі Слобідки на вулиці Промисловій сильно поранили лікаря військового госпіталю.

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Про це повідомляє видання "Українська служба інформації".

Між двома чоловіками на грунті ревнощів стався конфлікт, який переріс в різанину.

Постраждалого лікаря госпіталізували в лікарню. Як розповіли очевидці, до його дружини приїхав чоловік, якому вона подзвонила і попросила забрати її. Коли він приїхав, між чоловіками виник конфлікт, і 29-річний чоловік вдарив потерпілого ножем.

Наразі підозрюваний перебуває в відділенні поліції.

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Також недавно в Білій Церкві неадекватний чоловік кидався на перехожих з ножем. Інцидент стався біля одного з супермаркетів на вулиці 1-шої Піщаної.

Раніше ми повідомляли, що в Києві впіймали чоловіка, який ножем поранив двох киян. НП сталася через зауваження щодо собаки, яка кидалася на перехожих.