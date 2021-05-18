В Одесі пропонують "поворожити по клітору"

У Музеї сучасного мистецтва Одеси пройде незвичайний захід – спіритичний сеанс "Ворожіння по клітору". Вартість становить 300 грн.

В анонсі на сторінці Facebоok пишуть, що за 15 хвилин спадкова ворожка "відкриє завісу таємниці майбутнього".

"Тільки для вас сеанс ясновидіння, на якому перегляне ситуацію, що склалася, з'ясує причинно-наслідковий зв'язок і підбере шляхи вирішення будь-якої проблеми. Ворожіння по клітору – змінить Ваше життя", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сеанси проходять індивідуально, строго по запису і тільки один день, 23 травня. Організатори обіцяють, що відвідувачі зможуть дізнатися пророцтва на найближче майбутнє для світу і України, як знайти процвітання в особистих справах і фінансах і як знайти себе в радості і красі, а також багато іншого.

"Глядачі взаємодіють з ворожкою, не бачачи її обличчя, маючи справу з недоступною оголеністю і з комбінацією знаків на прозорій поверхні-перешкоді", – йдеться в анонсі.

Нагадаємо, 37-річна мешканка американського штату Нью-Джерсі на ім'я Лора Ясорка підкорює гірські вершини без одягу, а потім ділиться фотографіями в соціальних мережах.

Також новини "Сьогодні" писали, як зміниться підхід до мистецтва у найближчому майбутньому.