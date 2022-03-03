В Одесі продавці залишили товар "на самообслуговування" та пішли волонтерити

Торговці залишили записку та попросили платити за можливості

Ринок в Одесі / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі продавці з ринку пішли виконувати волонтерську роботу, залишивши товар та записку для покупців. Фото опублікував у Facebook Юрій Андрєєв.

"У кого немає грошей — беріть безкоштовно у міру потреби. Слава Україні!" — говориться в записці.

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"Наш народ не перемогти нікому!" — прокоментував блогер знімок.

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