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В Одесі продавці залишили товар "на самообслуговування" та пішли волонтерити

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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3 березня, 16:12
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Торговці залишили записку та попросили платити за можливості
Ринок в Одесі
Ринок в Одесі / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі продавці з ринку пішли виконувати волонтерську роботу, залишивши товар та записку для покупців. Фото опублікував у Facebook Юрій Андрєєв.

"У кого немає грошей — беріть безкоштовно у міру потреби. Слава Україні!" — говориться в записці.

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"Наш народ не перемогти нікому!" — прокоментував блогер знімок.

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СБУ протягом вчорашнього дня затримала кількох диверсантів у різних областях України.

В Україні вбито генерал-майора російської армії, колишнього командира 7-ї дивізії ВДВ Андрія Суховецького.

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Українців попереджають, що не потрібно співчувати російським солдатам, які кажуть, що не знали, куди вони їдуть. Фото з бомбардуваннями та обстрілами окупанти викладали в Instagram.

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