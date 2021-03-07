В Одесі сталася стрілянина: є постраждалі

У центрі Одеси на вулиці Катерининській сталася стрілянина.

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Як повідомили в пресслужбі ГУНП, інцидент стався вранці в неділю, 7 березня. Між двома групами молодих людей виник конфлікт.

Спочатку вони зав'язали бійку, під час якої один з її учасників, 1989 року народження, відкрив стрілянину з травматичної зброї.

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У відомстві додали, що було поранено три людини. Їм надали необхідну медичну допомогу на місці.

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Учасники події затримані і дають поліції пояснення. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "хуліганство із застосуванням зброї".

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі невідомі відкрили стрілянину в ресторані і обстріляли автомобіль на парковці.

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Також нагадаємо, у Солом'янському районі Києва невідомі обстріляли автомобілі.

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