В Одессе произошла стрельба: есть пострадавшие

В центре Одессы на улице Екатерининской произошла стрельба.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел утром в воскресенье, 7 марта. Между двумя группами молодых людей возник конфликт.

Сначала они завязали драку, во время которой один из ее участников, 1989 года рождения, открыл стрельбу из травматического оружия.

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В ведомстве добавили, что было ранено три человека. Им оказали необходимую медицинскую помощь на месте.

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Участники происшествия задержаны и дают полиции пояснения. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "хулиганство с применением оружия".

Ранее мы сообщали, что в Днепре неизвестные окрыли стрельбу в ресторане и обстреляли автомобиль на парковке.

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Также напомним, в Соломенском районе Киева неизвестные обстреляли автомобили.

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