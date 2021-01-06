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В Одесі зіткнулися п'ять автівок: є загиблі (фото)

6 січня, 01:24

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Кількість жертв наразі уточнюється

У вівторок, 5 січня, близько 22:00 в Одесі на перехресті вулиць Розумовської і М'ясоїдівської сталася масштабна ДТП – зіткнулися п'ять машин.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

За попередньою інформацією, в результаті зіткнення одне з авто загорілося.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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Зазначається, що є жертви і постраждалі. Їх кількість уточнюється.

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За інформацією ЗМІ, ДТП спровокував гонщик, який розвинув велику швидкість, але не впорався з керуванням і врізався в інші машини.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Як повідомляли новини "Сьогодні", новорічної ночі в Києві сталася дивна аварія. Автомобіль Jaguar в'їхав в стовп і повис на ньому. Дорожньо-транспортна пригода сталася на Лук'янівці.

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аварія ДТП пригода Одеса
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