В Одесі зіткнулися п'ять автівок: є загиблі (фото)

У вівторок, 5 січня, близько 22:00 в Одесі на перехресті вулиць Розумовської і М'ясоїдівської сталася масштабна ДТП – зіткнулися п'ять машин.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
За попередньою інформацією, в результаті зіткнення одне з авто загорілося.
Зазначається, що є жертви і постраждалі. Їх кількість уточнюється.
За інформацією ЗМІ, ДТП спровокував гонщик, який розвинув велику швидкість, але не впорався з керуванням і врізався в інші машини.
Як повідомляли новини "Сьогодні", новорічної ночі в Києві сталася дивна аварія. Автомобіль Jaguar в'їхав в стовп і повис на ньому. Дорожньо-транспортна пригода сталася на Лук'янівці.
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