В Одесі п'яний чоловік збив копа – за ним влаштували погоню зі стріляниною (відео)

У четвер, 30 грудня, в Одесі патрульні затримали п'яного водія, який наїхав на поліцейського та намагався втекти.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Одеської області.
Деталі події
Вранці 30 грудня до поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Академіка Корольова чоловік у стані алкогольного сп'яніння сів за кермо.
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Патрульні зупинили вказаний автомобіль, проте водій зачинився у салоні та не реагував на вимогу патрульних. Після цього чоловік намагався втекти з місця та наїхав на правоохоронця, однак і це його не зупинило.
У підсумку під час погоні за порушником поліцейський зробив кілька пострілів по колесах автомобіля. У такий спосіб вдалося зупинити машину.
Від проходження огляду стану алкогольного сп'яніння на місці та у лікарні чоловік відмовився.
Наразі на водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Управління транспортним засобом особою у стані сп'яніння). Усі обставини події встановлюють слідчі.
Під Києвом чоловік намагався вбити поліцейського
У Київській області затримали водія за замах на вбивство поліцейського. НП подія сталася в Вишневому – на перехресті водій автомобіля "Nissan" порушив ПДР, а після намагався наїхати на правоохоронця.
Так, коп зупинив авто і звернувся до водія для складання адмінпротоколу.
Однак, другий почав вести себе неадекватно, спробував втекти і скоїв наїзд на працівника поліції. Крім того, він пошкодив ще два автомобілі і мотоцикл.
"Поліцейського з тілесними ушкодженнями доставлено до медичного закладу. Від проходження медичного освідування порушник відмовився", – йдеться в повідомленні.
Водія затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання.
За цим фактом порушено кримінальне провадження. Санкція статті передбачає ув'язнення на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.