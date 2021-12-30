В Одессе пьяный мужчина сбил копа – за ним устроили погоню со стрельбой (видео)

В четверг, 30 декабря, в Одессе патрульные задержали пьяного водителя, который наехал на полицейского и пытался сбежать.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.
Детали происшествия
Утром 30 декабря в полицию поступило сообщение, что на улице Академика Королева мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль.
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Патрульные остановили указанный автомобиль, однако водитель закрылся в салоне и не реагировал на требование патрульных. После мужчина пытался уехать с места и наехал на правоохранителя, однако и это его не остановило.
В результате во время погони за нарушителем полицейский произвел несколько выстрелов по колесам автомобиля. Таким образом удалось остановить машину.
От прохождения осмотра состояния алкогольного опьянения на месте и в больнице мужчина отказался.
Теперь на водителя составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения). Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.
Под Киевом мужчина пытался убить полицейского
В Киевской области задержали водителя за покушение на убийство полицейского. ЧП произошло в Вишневом – на перекрестке водитель автомобиля "Nissan" нарушил ПДД, а после пытался наехать на правоохранителя.
Так, коп остановил авто и обратился к водителю для составления админпротокола.
Однако, второй начал вести себя неадекватно, попытался убежать и совершил наезд на работника полиции. Кроме того, он повредил еще два автомобиля и мотоцикл.
"Полицейский с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение. От прохождения медицинского освидетельствования нарушитель отказался", – говорится в сообщении.
Водителя задержали и поместили в изолятор временного содержания.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.