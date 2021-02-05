В Одесі п'яний водій збив двох дітей (фото)

В Одесі на перехресті вулиць М'ясоїдівської і Розумовської сталася ДТП.

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Як розповіли в пресслужбі патрульної поліції, 5 лютого близько 08:00, водій автомобіля Toyota, рухаючись вулицею Розумовською, скоїв проїзд перехрестя з вулицею М'ясоїдівською на червоний сигнал світлофора, в результаті чого трапилось зіткнення з автомобілем Ford Transit, який рухався вулицею М'ясоїдівською.

Після чого автомобіль Toyota по інерції продовжив рух, скоїв наїзд на двох неповнолітніх пішоходів, які перетинали дорогу по пішохідному переходу та виїхав за межі проїзної частини.

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Постраждалих дітей, 11 і 12 років, доставили до лікарні. На місці події працює слідчий.

20-річний водій перебував у стані алкогольного сп'яніння, що підтвердили в медичній установі.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі зіткнулися відразу шість авто. Першими в ДТП потрапили Opel і Daewoo Matis.

Також нагадаємо, у Вінницькій області водій вантажівки збив на смерть пішохода і викинув тіло в річку.

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