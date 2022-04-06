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В Одесі школи почнуть приймати документи на першокласників – дата

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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6 квітня, 15:01
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Поки невідомо, в якому саме форматі навчатимуться школярі з 1 вересня
У школах Одеси прийматимуть документи на першокласників. Фото: колаж "Сьогодні"
У школах Одеси прийматимуть документи на першокласників. Фото: колаж "Сьогодні"

З 26 квітня в Одесі розпочинається прийом документів для зарахування дітей до першого класу. Вступна кампанія триватиме до 31 травня. Батьки майбутніх першокласників можуть віддати документи особисто до приймальні школи, надіслати на електронну пошту або надіслати класичною поштою на адресу навчального закладу.

Про це повідомила директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

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Деталі

У пакет необхідних документів входить заява, приклад якої є на офіційному сайті. Її можна заповнити від руки чи роздрукувати.

Також потрібно додати фотографію або копію свідоцтва про народження дитини та медичні документи – довідку №086-1/0 приймають до 25 серпня.

Після надсилання необхідних документів батьки мають упевнитися, що у навчальному закладі отримали дані.

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Буйневич зазначила, що визначитися із вибором школи батьки можуть на офіційному сайті департаменту. У мерії попросили мам та тат повідомити до 20 червня, в якій саме школі дитина залишається, а до якої не прийде. Для цього потрібно зателефонувати до приймальні навчального закладу.

Поки що невідомо, в якому саме форматі навчатимуться школярі з 1 вересня.

Школа під час війни: Шкарлет анонсував відновлення навчання у 14 областях

Освітній процес в Україні з 14 березня має розпочатися принаймні у 14 областях. Про це заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

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"Освітній процес ми маємо запустити хоча б у тих регіонах, де це можливо і безпекова ситуація це дозволяє. На сьогодні освітній процес з понеділка має розпочатися принаймні в 14 областях", – сказав він.

За словами міністра, в інших областях ухвалюються рішення щодо подальших дій в освітньому процесі.

За словами міністра, в Україні за даних умов можливі два варіанти:

  • тимчасове зупинення процесу там, де території потерпають від російської агресії,
  • організація освітнього процесу за дистанційною або змішаною формою навчання за погодженням з військово-цивільною адміністрацією там, де це можливо.

"На сьогодні будь-яка дитина, якщо вона змінила тимчасово місце проживання, може долучитися до будь-якої школи. На сьогодні кожен директор, кожен класний керівник готовий брати будь-яку дитину або на дистанційну, або на змішану форму навчання", – пояснив Шкарлет.

Нагадаємо, українські школярі почали повертатися до навчання – 10 березня дистанційно відбулися уроки в Дніпрі.

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