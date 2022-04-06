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В Одессе школы начнут принимать документы на первоклассников – дата

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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6 апреля, 15:01
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Пока неизвестно, в каком именно формате будут учиться школьники с 1 сентября
В школах Одессы будут принимать документы на первоклассников. Фото: коллаж "Сегодня"
В школах Одессы будут принимать документы на первоклассников. Фото: коллаж "Сегодня"

С 26 апреля в Одессе начинается прием документов для зачисления детей в первый класс. Вступительная кампания продлится до 31 мая. Родители будущих первоклассников могут отдать документы лично в приемную школы, отправить на электронную почту или выслать классической почтой по адресу учебного заведения.

Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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Подробности

В пакет необходимых документов входит заявление, пример которого есть на официальном сайте. Его можно заполнить от руки или распечатать.

Также нужно добавить фотографию или копию свидетельства о рождении ребенка и медицинские документы – справку №086-1/0 принимают до 25 августа.

После отправки необходимых документов родители должны удостовериться, что в учебном заведении получили данные.

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Буйневич отметила, что определиться с выбором школы родители могут на официальном сайте департамента. В мэрии попросили мам и пап сообщить до 20 июня, в какой именно школе ребенок остается, а в какую не придет. Для этого нужно позвонить в приемную учебного заведения.

Пока неизвестно, в каком именно формате будут учиться школьники с 1 сентября.

Школа во время войны: Шкарлет анонсировал возобновление обучения в 14 областях

Образовательный процесс в Украине с 14 марта должен начаться как минимум в 14 областях. Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

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"Образовательный процесс мы должны запустить хотя бы в тех регионах, где это возможно и ситуация с безопасностью это позволяет. На сегодня образовательный процесс с понедельника должен начаться по крайней мере в 14 областях", – сказал он.

По словам министра, в других областях принимаются решения о дальнейших действиях в образовательном процессе.

По словам министра, в Украине в данных условиях возможны два варианта:

  • временное приостановление процесса там, где территории страдают от российской агрессии,
  • организация образовательного процесса в дистанционной или смешанной форме обучения по согласованию с военно-гражданской администрацией там, где это возможно.

"На сегодняшний день любой ребенок, если он сменил временно место жительства, может приобщиться к любой школе. На сегодняшний день каждый директор, каждый классный руководитель готов брать любого ребенка или на дистанционную или на смешанную форму обучения", – пояснил Шкарлет.

Напомним, украинские школьники начали возвращаться к обучению – 10 марта дистанционно прошли уроки в Днепре.

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