В Одесі "слугу народу" затримали п'яним за кермом – фото

На місце нібито виїжджав начальник патрульної поліції області – Васильковський відмовився від перевірки алкотестером

В Одесі поліцейські затримали народного депутата від партії "Слуга народу" Ігоря Васильковського за п'яне водіння.

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Про це повідомив блогер Дмитро Кравчук у Facebook.

За його словами, поки невідомо, під впливом чого був чиновник – алкоголю чи наркотиків.

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"Це поліцейські не перевірили, оскільки він відмовився проходити тест і здавати аналізи", – написав Кравчук.

Він додав, що на місце нібито виїжджав і начальник патрульної поліції Одеської області Олександр Гостищев – "щоб усе правильно оформили".

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Васильковського затримали за статтею 130 – "Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння".

Ігор Васильковський – український підприємець, політик. Народний депутат України дев'ятого скликання. Кандидат юридичних наук.

Нагадаємо, у "Слузі народу" вимагають відставки глави ОТГ у Київській області, якого спіймали на хабарі.

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