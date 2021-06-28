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В Одессе "слугу народа" задержали пьяным за рулем – фото

28 июня 2021 14:00

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На место якобы выезжал начальник патрульной полиции области – Васильковский отказался от проверки алкотестером

В Одессе полицейские задержали народного депутата от партии "Слуга народа" Игоря Васильковского за пьяное вождение.

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Об этом сообщил блогер Дмитрий Кравчук в Facebook.

По его словам, пока неизвестно, под воздействием чего был чиновник – алкоголя или наркотиков.

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

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"Это полицейские не проверили, так как он отказался проходить тест и сдавать анализы", - написал Кравчук.

Протокол, составленный на депутата. Фото: Дмитрий Кравчук

Протокол, составленный на депутата. Фото: Дмитрий Кравчук

Он добавил, что на место якобы выезжал и начальник патрульной полиции Одесской области Александр Гостищев – "чтобы все правильно оформили".

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Водительские права Васильковского. Фото: Дмитрий Кравчук
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Водительские права Васильковского. Фото: Дмитрий Кравчук

Васильковского задержали по статье 130 – "Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения".

Игорь Васильковский – украинский предприниматель, политик. Народный депутат Украины девятого созыва. Кандидат юридических наук.

Напомним, в "Слуге народа" требуют отставки главы ОТГ в Киевской области, которого поймали на взятке.

Ранее мы сообщали, что 1 марта народный депутат Александр Дубинский во Львовской области попал в ДТП.

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