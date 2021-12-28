В Одесі знову повідомили про мінування: що цього разу

До поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що заміновано офіс на проспекті Шевченка, 4Д

Поліція перевіряє інформацію про замінування / Фото: Колаж: Сьогодні

Поліцейські перевіряють інформацію про замінування підприємства в Одесі та зерновому терміналі у Чорноморську.

Про це пише прес-служба поліції.

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На спецлінію "102" надійшло анонімне повідомлення про те, що заміновано офіс на проспекті Шевченка, 4Д та термінал у Чорноморську.

Для перевірки зазначеної інформації на місця направлено вибухотехніку та слідчо-оперативну групу.

Нещодавно в Одесі "мінували" аеропорт

26 грудня правоохоронці отримали повідомлення про загрозу вибуху. На місці події працювали профільні служби: слідчо-оперативна група територіального відділу поліції, спеціалісти-вибухотехніки та кінологи.

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Усього евакуювали 320 людей. Жодних вибухових речовин або пристроїв не виявили.

Що світить за хибне мінування

Покарання за хибне повідомлення про мінування в Україні є досить суворим – до 8 років в'язниці, але зловити "жартівників" важко. Вручають досить малу кількість підозр.

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