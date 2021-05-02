В Одесі стартував Марш захисників міста (фото)

В Одесі розпочався Марш захисників міста в пам'ять про події 2 травня 2014 року. Участь беруть декілька тисяч осіб.
Фото: Діана Федотова, "Сьогодні"
Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Діана Федотова, перед маршем ветерани та активісти виконали гімн України на Соборній площі, провели молебень та поклали квіти загиблим під час зіткнень – Ігорю Іванову та Андрію Бірюкову.
Фото: Діана Федотова, "Сьогодні"
Потім колона рушила центральними вулицями до пам'ятника Тараса Шевченка.
Нагадаємо, в Одесі понад 2600 правоохоронців взяли під охорону місця, де сьогодні проходитимуть заходи в пам'ять про події та жертв 2 травня 2014 року.