В Одесі трамвай зійшов із рейок і протаранив стовп (фото, відео)

В Одесі на вулиці Леонтовича сталася ДТП за участю трамвая №28 – він зійшов із рейок і врізався у стовп.

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Про це повідомляє "Думська".

Зазначається, що в результаті аварії зупинено рух по трамвайних коліях. Однак на затори на автомобільній частині це не вплинуло, оскільки на вулиці є окрема смуга для трамвая.

Зараз працівники "Міськелектротранспорту" усувають наслідки ДТП.

Як пише "Одеса Сейчас", аварія сталася через те, що трамвай наїхав на сторонній предмет. У результаті пошкоджена електромережа, постраждалих немає.

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Нагадаємо, нещодавно в Києві швидкісний трамвай зійшов із рейок.

Крім того, у Харкові сталася курйозна ДТП – там біля плиткового заводу зіштовхнулись і зійшли з рейок трамваї маршрутів №№ 23 і 26.