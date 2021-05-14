Русский
$ 27,63
33,37
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Одеси

В Одесі трамвай зійшов із рейок і протаранив стовп (фото, відео)

14 травня, 10:13

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Через аварію рух трамваїв припинено, пошкоджені електромережі. Нині на місці тривають роботи

В Одесі на вулиці Леонтовича сталася ДТП за участю трамвая №28 – він зійшов із рейок і врізався у стовп.

Реклама

Про це повідомляє "Думська".

Зазначається, що в результаті аварії зупинено рух по трамвайних коліях. Однак на затори на автомобільній частині це не вплинуло, оскільки на вулиці є окрема смуга для трамвая.

Зараз працівники "Міськелектротранспорту" усувають наслідки ДТП.

В тренді
В Одеській області лікар наживався на хворих пацієнтах – подробиці (відео)
В тренді
Залишила на дитячому майданчику і пішла: у Маріуполі горе-мати покинула 2-річну дитину
В тренді
"Нікому не потрібна": копи врятували 90-річну бабусю, яка намагалася втопитися

Як пише "Одеса Сейчас", аварія сталася через те, що трамвай наїхав на сторонній предмет. У результаті пошкоджена електромережа, постраждалих немає.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно в Києві швидкісний трамвай зійшов із рейок.

Крім того, у Харкові сталася курйозна ДТП – там біля плиткового заводу зіштовхнулись і зійшли з рейок трамваї маршрутів №№ 23 і 26.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Популярні статті

Катерина II з валізами на Ростов і цвях в українській мові. Як плакати в ресторані
Катерина II з валізами на Ростов і цвях в українській мові. Як плакати в ресторані "підірвали" ОдесуОдеса
SkyUp відмовився від польотів за 33 маршрутами: яких рейсів більше не буде
SkyUp відмовився від польотів за 33 маршрутами: яких рейсів більше не будеТранспорт
На трасі Одеса – Київ спалахнув автобус (фото, відео)
На трасі Одеса – Київ спалахнув автобус (фото, відео)Одеса
В Одесі на святкуваннях Дня перемоги над нацизмом почалися провокації (відео)
В Одесі на святкуваннях Дня перемоги над нацизмом почалися провокації (відео)Одеса
Спас товаришів по службі, але сам загинув. В Одеській області знайшли тіло зниклого прикордонника
Спас товаришів по службі, але сам загинув. В Одеській області знайшли тіло зниклого прикордонникаОдеса
В районі Одеси виявили російський військовий корабель
В районі Одеси виявили російський військовий корабельОдеса

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти