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В Одессе трамвай сошел с рельсов и протаранил столб (фото, видео)

14 мая, 10:13

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Из-за аварии движение трамваев приостановлено, повреждены электросети. Сейчас на месте идут работы

ДТП на Леонтовича в Одессе

ДТП на Леонтовича в Одессе

В Одессе на улице Леонтовича произошло ДТП с участием трамвая №28 – он сошел с рельсов и врезался в столб.

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Об этом сообщает "Думская".

Отмечается, что в результате аварии остановлено движение по трамвайным путям. Однако на пробки на автомобильной части это не повлияло, поскольку на улице есть отдельная полоса для трамвая.

Видео: Думская

Сейчас работники "Горэлектротранспорта" устраняют последствия ДТП.

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Как пишет "Одесса Сейчас", авария произошла из-за того, что трамвай наехал на посторонний предмет. В результате повреждена электросеть, пострадавших нет.

Видео: Одесса Сейчас
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Напомним, недавно в Киеве скоростной трамвай сошел с рельс.

Кроме того, в Харькове произошло курьезное ДТП – там возле Плиточного завода столкнулись и сошли с рельсов трамваи маршрутов №№ 23 и 26.

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