В Одесі затримали наркоторговця з амфетаміном на велику суму

Чоловікові загрожує до 12 років в'язниці

В Одесі правоохоронці затримали чоловіка з психотропами на суму понад 350 тисяч гривень.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, чоловік працював на один з Telegram-каналів зі збуту наркотиків. Він отримував оптові партії заборонених речовин, розфасовував і збував шляхом закладки.

Місцеві оперативники отримали інформацію про те, що до міста йде посилка із забороненими речовинами. Перевіряючи наявну інформацію, біля одного з поштових відділень Одеси правоохоронці затримали 25-річного чоловіка з пакетом психотропної речовини – амфетаміном.

Як встановили поліцейські, для зберігання "товару" і його фасування по дозах дилер спеціально орендував квартиру в центрі міста.

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Під час обшуку приміщення правоохоронці вилучили розфасовані сліп-пакети з псилоцибіновими грибами, пігулками екстазі, а також фасувальні матеріали і пристрій для фасування.

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Вартість вилучених заборонених речовин за цінами "чорного" ринку становить понад 350 тисяч гривень.

Зловмиснику повідомлено про підозру за статтею "незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів".

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Суд обрав йому міру запобіжного заходу – тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 180 тисяч гривень.

Раніше ми повідомляли, що у Тернополі затримали збройну групу наркоторговців.

Також нагадаємо, у Києві затримали чоловіка за зберігання близько 5 кг наркотиків.

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