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В Одесі затримали трьох наркологів. У чому підозрюють лікарів

24 травня, 14:45

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Лікарі-наркологи протягом кількох місяців незаконно видавали рецепти на наркотичні ліки – правоохоронці відкрили кримінальну справу

Група лікарів торгувала рецептами на ліки. Фото: ГУНП

Група лікарів торгувала рецептами на ліки. Фото: ГУНП

В Одесі правоохоронці викрили групу лікарів, які порушували правила використання наркотичних засобів і торгували рецептами на право їхнього придбання.

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Про це повідомили в пресслужбі ГУ НП.

Копи провели обшуки у фігурантів справи. Фото: ГУНП

Копи провели обшуки у фігурантів справи. Фото: ГУНП

Діяли втрьох

Троє працівників приватної наркологічної клініки – 46-річна одеситка і двоє чоловіків з Донецької та Чернігівської областей віком 44 і 30 років – під виглядом надання допомоги наркозалежним людям незаконно видавали рецепти на наркотичні лікарські засоби, що містять метадон і бупренорфін, громадянам без обстеження і встановлення діагнозу "наркоманія".

Заробили кілька сотень тисяч гривень

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Рецептурні бланки форми № 3 підозрювані купували у держави по три гривні, а в незаконний спосіб реалізовували їх по 500. За кілька місяців правопорушники неправомірно видали майже 1300 рецептів на більш ніж 600 тисяч гривень.

Підозрювані декілька місяців торгували рецептами. Фото: ГУНП

Підозрювані декілька місяців торгували рецептами. Фото: ГУНП

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Правоохоронці провели обшуки та вилучили такі речові докази:

  • медичні карти хворих без зазначення прізвищ пацієнтів з визначеним діагнозом "наркоманія" і з підписами лікарів;
  • бланки форми № 3;
  • прейскурант із зазначенням вартості послуг та пропонованих нарковмісних лікарських засобів;
  • касові чеки, комп'ютерну техніку, гроші.

Під час обшуків копи знайшли прайс-листи із зазначенням вартості послуг. Фото: ГУНП
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Під час обшуків копи знайшли прайс-листи із зазначенням вартості послуг. Фото: ГУНП

За результатами попереднього розслідування всім трьом правопорушникам оголосили про підозру. Тепер їм загрожує до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи вести певну діяльність на строк до трьох років.

Раніше ми повідомляли, що у приватній клініці Одеси продавали метадон і рецепти на наркотики.

Також нагадаємо, під Києвом сімейний лікар зі спільниками торгував наркотиками.

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