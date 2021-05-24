В Одесі затримали трьох наркологів. У чому підозрюють лікарів

Група лікарів торгувала рецептами на ліки. Фото: ГУНП
В Одесі правоохоронці викрили групу лікарів, які порушували правила використання наркотичних засобів і торгували рецептами на право їхнього придбання.
Про це повідомили в пресслужбі ГУ НП.
Копи провели обшуки у фігурантів справи. Фото: ГУНП
Діяли втрьох
Троє працівників приватної наркологічної клініки – 46-річна одеситка і двоє чоловіків з Донецької та Чернігівської областей віком 44 і 30 років – під виглядом надання допомоги наркозалежним людям незаконно видавали рецепти на наркотичні лікарські засоби, що містять метадон і бупренорфін, громадянам без обстеження і встановлення діагнозу "наркоманія".
Заробили кілька сотень тисяч гривень
Рецептурні бланки форми № 3 підозрювані купували у держави по три гривні, а в незаконний спосіб реалізовували їх по 500. За кілька місяців правопорушники неправомірно видали майже 1300 рецептів на більш ніж 600 тисяч гривень.
Підозрювані декілька місяців торгували рецептами. Фото: ГУНП
Правоохоронці провели обшуки та вилучили такі речові докази:
- медичні карти хворих без зазначення прізвищ пацієнтів з визначеним діагнозом "наркоманія" і з підписами лікарів;
- бланки форми № 3;
- прейскурант із зазначенням вартості послуг та пропонованих нарковмісних лікарських засобів;
- касові чеки, комп'ютерну техніку, гроші.
Під час обшуків копи знайшли прайс-листи із зазначенням вартості послуг. Фото: ГУНП
За результатами попереднього розслідування всім трьом правопорушникам оголосили про підозру. Тепер їм загрожує до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи вести певну діяльність на строк до трьох років.
Раніше ми повідомляли, що у приватній клініці Одеси продавали метадон і рецепти на наркотики.
Також нагадаємо, під Києвом сімейний лікар зі спільниками торгував наркотиками.