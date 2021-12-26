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В Одесі ув'язнений намагався втекти із СІЗО – його поранили

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
26 грудня, 19:55
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Наразі правопорушнику загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі
В Одесі поранили в'язня, який намагався втекти. Фото: колаж "Сьогодні"
В Одесі поранили в'язня, який намагався втекти. Фото: колаж "Сьогодні"

В Одесі 34-річний ув'язнений намагався втекти з в'язниці, де перебував під вартою за підозрою у скоєнні наркозлочину. Під час втечі у чоловіка вистрілили.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України в Одеській області.

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Деталі НП

У неділю, 26 грудня, близько сьомої ранку стало відомо, що зі слідчого ізолятора намагався втекти ув'язнений.

Виявивши втікача, працівник внутрішньої служби попередив про застосування вогнепальної зброї та потрапив у повітря, проте чоловік не реагував.

Тоді постовий вистрілив у бік зловмисника, поранивши його в ногу. Внаслідок цього злочинця госпіталізували до лікарні.

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Що загрожує зловмиснику?

За фактом замаху на втечу з-під варти розпочато досудове розслідування, встановлюються всі обставини події. Правопорушнику загрожує від трьох до п'яти років ув'язнення.

У Чернігівському СІЗО підлітки побили співробітника та спробували втекти

У Чернігові двоє неповнолітніх, яких утримують під вартою, спробували втекти зі слідчого ізолятора: вони побили співробітника СІЗО і відібрали у нього ключі, але піти їм не дали.

"Двоє неповнолітніх ув'язнених, які перебувають під вартою за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили напад на співробітника СІЗО, нанесли йому тілесні ушкодження, заволоділи ключем і намагалися втекти з установи, однак були зупинені", – йдеться у повідомленні.

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У прокуратурі зазначили, що бездіяльність адміністрації СІЗО сприяло спробі втечі – через відсутність належного контролю за режимом, умовами утримання і охорони взятих під варту підлітків.

При цьому адміністрації ізолятора було відомо, що один з неповнолітніх схильний до втеч.

"Однак ця інформація ними ігнорувалася. Без уваги залишена соціально-виховна, індивідуально-профілактична і психологічна робота з підлітками", – зазначили у генпрокурора.

Було ініційоване службове розслідування за фактом спроби втечі із застосуванням насильства.

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