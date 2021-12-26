В Одессе заключенный пытался сбежать из СИЗО – его ранили

В Одессе 34-летний заключенный пытался сбежать из тюрьмы, где находился под стражей по подозрению в совершении наркопреступления. Во время побега в мужчину выстрелили.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Одесской области.
Подробности ЧП
В воскресенье, 26 декабря, около семи утра стало известно, что из следственного изолятора пытался сбежать заключенный.
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Обнаружив беглеца, работник внутренней службы предупредил о применении огнестрельного оружия и попал в воздух, однако мужчина не реагировал.
Тогда постовой выстрелил в сторону злоумышленника, ранив его в ногу. В результате преступника госпитализировали в больницу.
Что грозит злоумышленнику?
По факту покушения на побег из-под стражи начато досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Правонарушителю грозит от трех до пяти лет лишения свободы.
В Черниговском СИЗО подростки избили сотрудника и попытались сбежать
В Чернигове двое несовершеннолетних, которых содержат под стражей, попытались сбежать из следственного изолятора: они избили сотрудника СИЗО и отобрали у него ключи, но уйти им не дали.
"Двое несовершеннолетних заключенных, находящихся под стражей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, совершили нападение на сотрудника СИЗО, нанесли ему телесные повреждения, завладели ключом и пытались сбежать из учреждения, однако были остановлены", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что бездействия администрации СИЗО способствовало попытке побега – из-за отсутствия должного контроля за режимом, условиями содержания и охраны взятых под стражу подростков.
При этом администрации изолятора было известно, что один из несовершеннолетних склонен к побегам.
"Однако эта информация ими игнорировалась. Без внимания оставлена социально-воспитательная, индивидуально-профилактическая и психологическая работа с подростками", - отметили у генпрокурора.
Было инициировано проведение служебного расследования по факту попытки побега с применением насилия.