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В Одесі "замінували" 185 дитсадків: копи шукають вибухівку

15 січня, 12:19

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Діти в цей час гуляють на вулиці

В Одесі невідомі повідомили про замінування 185 дитячих садків міста, з них 128 – комунальні.

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Про це повідомила директор муніципального департаменту освіти і науки Олена Буйневич, пише "Думська".

У мерії міста уточнили, що анонімне повідомлення отримали електронною поштою. У листі йдеться, що вибухи у дитсадках відбудуться в період з 15:00 до 24:00.

Тепер цю інформацію перевіряє поліція, діти у цей час на вулиці.

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/ Фото: Думська

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"Керівники установ дошкільної освіти діють згідно з установленим порядком. Діти знаходяться на прогулянці до перевірки повідомлення про мінування. Батьки отримали інформацію про те, що трапилося, і за бажанням можуть забрати дітей додому. Після перевірки діти, які залишилися, повернуться у групи", – зазначила Буйневич.

Нагадаємо, раніше в Одесі першокласниця "замінувала" школу, тому що хотіла додому пограти з котом.

Крім того, у Запоріжжі поліцейські затримали "мінера" всіх електростанцій України.

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Одеса дитячий садок поліція мінування
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