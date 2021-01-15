В Одесі "замінували" 185 дитсадків: копи шукають вибухівку

Діти в цей час гуляють на вулиці

В Одесі невідомі повідомили про замінування 185 дитячих садків міста, з них 128 – комунальні.

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Про це повідомила директор муніципального департаменту освіти і науки Олена Буйневич, пише "Думська".

У мерії міста уточнили, що анонімне повідомлення отримали електронною поштою. У листі йдеться, що вибухи у дитсадках відбудуться в період з 15:00 до 24:00.

Тепер цю інформацію перевіряє поліція, діти у цей час на вулиці.

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"Керівники установ дошкільної освіти діють згідно з установленим порядком. Діти знаходяться на прогулянці до перевірки повідомлення про мінування. Батьки отримали інформацію про те, що трапилося, і за бажанням можуть забрати дітей додому. Після перевірки діти, які залишилися, повернуться у групи", – зазначила Буйневич.

Нагадаємо, раніше в Одесі першокласниця "замінувала" школу, тому що хотіла додому пограти з котом.

Крім того, у Запоріжжі поліцейські затримали "мінера" всіх електростанцій України.

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