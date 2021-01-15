В Одессе "заминировали" 185 детсадов: копы ищут взрывчатку

Дети в это время гуляют на улице

В Одессе неизвестные сообщили о минировании 185 детских садов города, из них 128 – коммунальные.

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Об этом сообщила директор муниципального департамента образования и науки Елена Буйневич, пишет "Думская".

В мэрии города уточнили, что анонимное сообщение получили по электронной почте. В письме говорится, что взрывы в детсадах произойдут в период с 15:00 до 24:00.

Теперь эту информацию проверяет полиция, дети в это время на улице.

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"Руководители учреждений дошкольного образования действуют согласно установленному порядку. Дети находятся на прогулке до проверки сообщения о минировании. Родители получили информацию о случившемся и при желании могут забрать детей домой. После проверки оставшиеся дети вернутся в группы", — отметила Буйневич.

Напомним, ранее в Одессе первоклассница "заминировала" школу, потому что хотела домой поиграть с котом.

Кроме того, в Запорожье полицейские задержали "минера" всех электростанций Украины.

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