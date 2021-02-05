В Одесі зупинили будівництво навколо пам'ятника архітектури: на землі наклали арешт

Будинки на заарештованій землі є об'єктом розслідування

В Одесі домоглися заборони на будівництво на території відомого пам'ятника архітектури "Дача Маразлі".

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Про це повідомляє НАБУ.

Зазначається, що комплекс історичних будівель опинився під загрозою руйнування через забудовника: на цій території планували побудувати багатоповерхівки і паркінг.

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Так, за клопотанням НАБУ і САП на понад 1 га землі, де розташований комплекс споруд "Дачі Маразлі", наклали арешт. Це передбачає заборону на відчуження та користування ділянок, де вели будівельні роботи.

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/ Фото: НАБУ

Самі ж споруди на заарештованих ділянках є об'єктом розслідування зловживання владою чиновниками Одеської облради. Підозрюється, що вони незаконно продали у вересні 2018 року "Дачу Маразлі" приватникам.

Нагадаємо, також в Одесі руйнується історичний будинок Лібмана. Сиплеться навіть фундамент, а підрядники замість того, щоб рятувати будівлю, руйнують цінну ліпнину і взагалі гальмують реставраційні роботи.

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